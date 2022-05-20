«Наполи» установил ценник за Кулибали, которым интересуются «Барселона», «МЮ» и «ПСЖ»

Итальянский «Наполи» готов в летнее трансферное окно расстаться со своим защитником Калиду Кулибали за € 35 млн. Об этом сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, заинтересованность в подписании сенегальского футболиста французского происхождения выражают «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
30-летний Кулибали выступает за неаполитанскую команду с 2014 года. В нынешнем сезоне на счету защитника участие в 33 матчах чемпионата Италии и Лиги Европы, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
Соглашение между «Наполи» и Кулибали истекает в конце следующего сезона.
Видеообзор. «Барселона» не сумела обыграть «Хетафе» в 37-м туре Ла Лиги:
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