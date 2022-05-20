«Ювентус» заинтересован в подписании защитников «Арсенала» и «Челси»

Туринский «Ювентус» намерен подписать защитника лондонского «Арсенала» Габриэла и латераля «Челси» Эмерсона, выступающего на правах аренды за «Лион». Об этом сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, 24-летний Габриэл должен стать заменой для Джорджо Кьеллини, который покинет «Ювентус» в конце сезона. Ранее сообщалось, что канониры» хотят выручить за продажу 24-летнего футболиста € 45 млн.



Габриэл стал футболистом английского клуба в 2020 году, перейдя из французского «Лилля» за € 26 млн. В нынешнем сезоне на счету бразильского защитника участие в 34 матчах английской Премьер-лиги, в которых он забил четыре гола.

27-летний Эмерсон в 36 матчах нынешнего сезона отметился голом и двумя результативными передачами. У «Лиона» есть опция выкупа игрока, а контракт футболиста с «Челси» истекает в 2024 году.

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