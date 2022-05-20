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«ПСЖ» объявил об уходе Анхеля Ди Марии

«ПСЖ» объявил об уходе Анхеля Ди Марии
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Французский «ПСЖ» на официальном сайте объявил об уходе аргентинского футболиста Анхеля Ди Марии по окончании сезона. Контракт с игроком не будет продлён.

«Анхель определённо оставил след в истории «ПСЖ». Болельщики запомнят его как умного игрока, который демонстрировал неизменное желание защищать цвета команды. Я приглашаю всех представителей «ПСЖ» присоединиться к нам на «Парк де Пренс» завтра, чтобы воздать Ди Марии то, что он заслуживает», — рассказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

Завтра, 21 мая, «ПСЖ» проведёт финальный матч чемпионата Франции сезона-2021/2022 с «Метцем». Ранее сообщалось, что после встречи парижане обещают световое, звуковое и пиротехническое шоу, которое продолжится вручением наград.

Титул чемпиона Франции капитану команды Маркиньосу вручит Андрей Шевченко.

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