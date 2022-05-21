«Я не могу лгать». Почеттино — о контракте Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не знает, останется ли нападающий Килиан Мбаппе в команде.



«Я не знаю решения Килиана, поэтому не могу говорить об этом. Это личный вопрос между Мбаппе и «ПСЖ». В последнее время возникает много слухов, но я уважаю позицию и клуба, и футболиста. По этой теме всегда должен высказываться клуб, а в данном случае ещё и игрок. Даже если бы я знал о его решении, то я бы не делал никаких заявлений, потому что я тренер и это не входит в мою компетенцию.



Конечно, я хочу, чтобы Мбаппе выступал за «ПСЖ» несколько лет, но не могу лгать, потому что у меня нет информации. Я не знаю, что произойдёт. Я тренер команды, и я хотел, чтобы Килиан остался с нами. Не знаю, что ещё сказать», — приводит слова Почеттино RMC Sport.