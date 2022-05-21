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«Ювентус» не собирается выкупать Морату

«Ювентус» не собирается выкупать Морату
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Форвард Альваро Мората покинет «Ювентус» по завершении сезона, сообщает Marca.

По информации источника, туринский клуб уведомил 29-летнего нападающего, что не будет выкупать его у мадридского «Атлетико». «Ювентус» арендовал Морату два года назад. В соглашении была прописана опция выкупа за € 35 млн.

Теперь испанец должен вернуться в «Атлетико», однако в планы главного тренера команды Диего Симеоне он не входит. Контракт с мадридцами действует до лета 2023 года.

В текущем сезоне Мората сыграл за «Ювентус» 48 матчей во всех турнирах, забив 12 голов, а также отдав семь результативных передач.

После 37 матчей «Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 70 очков. В последнем туре туринцы сыграют с «Фиорентиной» в гостях 21 мая.

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