«Фенербахче» интересуется нападающим «Ювентуса» Федерико Бернардески, сообщает Calciomercato.



По информации источника, туринский клуб принял окончательное решение не продлевать контракт с форвардом. «Фенербахче» может подписать Бернардески в качестве свободного агента.



Ранее сообщалось, что «Ювентус» не может договориться с футболистом о новом контракте. 28-летний Бернардески просит у туринского клуба контракт на четыре года с сохранением нынешней зарплаты. По текущему контракту нападающий зарабатывает в «Юве» € 4,2 млн в год, а также получает бонусы за выполнение различных условий. «Ювентус» предлагает 3-летний контракт с зарплатой в € 3 млн.



В нынешнем сезоне Бернардески в 35 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал пять результативных передач.

Новость по теме «Ювентус» намерен расторгнуть контракт с полузащитником