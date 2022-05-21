Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фенербахче» интересуется нападающим «Ювентуса»

«Фенербахче» интересуется нападающим «Ювентуса»
Комментарии

«Фенербахче» интересуется нападающим «Ювентуса» Федерико Бернардески, сообщает Calciomercato.

По информации источника, туринский клуб принял окончательное решение не продлевать контракт с форвардом. «Фенербахче» может подписать Бернардески в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не может договориться с футболистом о новом контракте. 28-летний Бернардески просит у туринского клуба контракт на четыре года с сохранением нынешней зарплаты. По текущему контракту нападающий зарабатывает в «Юве» € 4,2 млн в год, а также получает бонусы за выполнение различных условий. «Ювентус» предлагает 3-летний контракт с зарплатой в € 3 млн.

В нынешнем сезоне Бернардески в 35 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал пять результативных передач.

Новость по теме
«Ювентус» намерен расторгнуть контракт с полузащитником
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022