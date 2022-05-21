Полиция начала расследование конфликта Вийера с болельщиком

Полиция Англии начала расследование конфликта главного тренера «Кристал Пэлас» Патрик Вийера с болельщиком, сообщает Sky Sports.



Инцидент произошёл в матче перенесённого 33-го тура Английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:3). После победы команды из Ливерпуля болельщики выбежали на поле и начали радоваться тому факту, что команда точно теперь не вылетит из АПЛ. Один из фанатов «Эвертона» подбежал к Вийера и начал его снимать и показывать тому оскорбительные жесты, после чего главный тренер «Пэлас» его ударил.



После 37 туров «Кристал Пэлас» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 45 очков. «Эвертон», в свою очередь, находится на 16-м месте турнирного зачёта, набрав 39 очков.

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