Тренер «Локомотива» Марвин Комппер объяснил решение остаться в России

Тренер «Локомотива» Марвин Комппер рассказал, почему решил остаться в России.
«Не могу понять раздражение людей, учитывая, как СМИ освещают эту тему. Спортсменам всегда запрещалось делать политические заявления. И вдруг меня просят высказаться по поводу политической ситуации. Я этого не понимаю. Почему я должен позволять использовать себя сейчас для политических заявлений?
Моё пребывание в Москве — это тоже не политическое заявление в том или ином направлении. Я абсолютно вне политики. Я начал работу, которая посвящена проекту, игрокам и команде. Я командный игрок, я думаю не только о себе и не убегаю, когда появляется давление извне.
Я решил остаться в России, потому что мы работаем с молодёжью. Не только с российской, но и с хорватскими игроками, польскими и французскими ребятами. Футболист из Франции перешёл в «Локомотив» только в январе, потому что мы его пригласили. Убежать сейчас было бы несправедливо по отношению к этому парню. Это тоже не соответствует моим ценностям. Убегать и оставлять за собой выжженную землю не в моём характере», — приводит слова Комппера Sport1.de.
- 21 мая 2022
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