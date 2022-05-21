«Крылья» — «Локомотив»? Я буду смотреть «Динамо» — «Сочи». Булыкин — о 30-м туре РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матчей 30-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Локомотив» против «Крыльев Советов»? «Динамо» — «Сочи» будет очень интересной игрой и, наверное, «Уфа» — «Рубин». А здесь играют середнячки без каких-то целей. Я думаю, это не такой интересный матч, как борьба за серебро. И борьба будет значить очень многое для истории клуба и для оценок сезона, работы тренерского штаба. То, что не будет международных матчей, солидной прибавки бюджетов от Лиги чемпионов — жалко. Но ситуация такова, что серебро будет важным только для истории клуба. И буду я смотреть матч «Динамо» и «Сочи», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.