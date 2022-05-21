Экс-игрок «Зенита» и «Рубина» Ансальди объявил об уходе из «Торино»
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Бывший защитник «Рубина» и «Зенита» Кристиан Ансальди объявил об уходе из «Торино».
«Хочу поблагодарить жителей Турина за их поддержку и любовь, которые я ощущал с первого дня в клубе. Моё сердце навсегда останется в Турине», — написал Ансальди на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Ансальди перешёл в «Торино» из миланского «Интера» на правах аренды в 2017 году, а через два года заключил с туринским клубом полноценный контракт. В нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в 19 матчах итальянской Серии А и отдал три результативные передачи. С 2008 по 2013 год Ансальди выступал в составе казанского «Рубина», после чего перешёл в санкт-петербургский «Зенит», который покинул в 2016 году.
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