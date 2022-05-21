«Химки» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 21 мая, состоится матч «Химки» — «Спартак». Встреча 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Спартак».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).
«Спартак» в 29 матчах набрал 38 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (29) — на 13-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
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