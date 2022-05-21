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«Арсенал» — «Урал». Платная прямая трансляция
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17:00 Мск
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«Рубин» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Рубин» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 21 мая, состоится матч «Рубин» — «Уфа». Встреча 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Уфа».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).

«Рубин» в 29 матчах набрал 29 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (27) — на 15-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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