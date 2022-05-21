«Краснодар» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 21 мая, состоится матч «Краснодар» — «Ахмат». Встреча 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).



«Краснодар» в 29 матчах набрал 49 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (41) — на 7-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».