Игонин: кого в «Зените» должно волновать турнирное положение «Нижнего Новгорода»?

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом».



«Думаю, что на матч против «Нижнего Новгорода» состав «Зенита» будет оптимальным, потому что такова философия главного тренера. Мы постоянно слышим, что должны играть сильнейшие. Вполне вероятно появление тех, кто играет не так часто. Кого в «Зените», да и в принципе в Санкт-Петербурге должно волновать турнирное положение «Нижнего Новгорода»? Будет вполне себе прагматичный футбол. Обе команды будут играть на результат, ведь помимо основной задачи есть еще много других», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Напомним, все встречи заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги состоятся сегодня, 21 мая. Они стартуют в 17:00 мск.