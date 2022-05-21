Матч 30-го тура РПЛ ЦСКА – «Ростов» пройдет без использования VAR офсайдных линий

Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Ростов» пройдет без использования VAR офсайдных линий, сообщает пресс-служба РФС. По техническим причинам во время работы VAR не будет использоваться технология автоматического определения офсайда.
Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения Правил IFAB и протокола VAR. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме.
Сегодня, 21 мая, состоится матч ЦСКА — «Ростов». Встреча 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
Московский ЦСКА набрал 47 очков в 29 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (38) располагается на 9-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
- 21 мая 2022
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