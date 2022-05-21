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«Торпедо» — «Кубань»: гости ведут после первого тайма со счётом 1:0

«Торпедо» — «Кубань»: гости ведут после первого тайма со счётом 1:0
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В Лужниках (спортивный городок) завершился первый тайм противостояния 38-го тура ФНЛ «Торпедо» (Москва) – Кубань (Краснодар). Матч обслуживает главный судья Константин Аверьянов.

Со счётом 1:0 после 45 сыгранных минут ведут гости. На 42-й минуте встречи в ворота «Торпедо» был засчитан автогол Ивана Енина.

Отметим, что данный матч имеет большую важность для «Торпедо»: столичным футболистам нужно набрать одно очко для гарантированного прямого выхода в Российскую Премьер-Лигу. При этом если «Торпедо» проиграет «Кубани», а «Факел» (Воронеж), играющий с «Балтикой» (Калининград), одержит победу, то напрямую в РПЛ выйдет именно «Факел».

Ранее «Чемпионату» подтвердили, что «Факел» получил лицензию РФС-1.

ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
21 мая 2022, суббота. 15:00 МСК
Торпедо М
Москва
2-й тайм
0 : 1
Кубань
Краснодар
0:1 Енин – 42' (автогол)
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