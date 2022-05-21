Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» — «Уфа»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ

«Рубин» — «Уфа»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Уфы» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Уфа».

«Рубин»: Медведев, Тесленко, Тальби, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Бакаев, Самошников, Абильгор, Апшацев, Лисакович.

Запасные: Дюпин, Исмагилов, Зотов, Савицкий, Игнатьев, Мусаев, Михайлов, Фаттахов, Климов, Онугха, Кузнецов.

«Уфа»: Чичкан, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кабутов, Агаларов, Фищенко, Урунов, Касинтура.

Запасные: Кукушкин, Журавлёв, Ботака-Иобома, Кротов, Камилов, Голубев, Емельянов, Саплинов, Мрзляк, Милетич, Жамалетдинов, Ортис.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022