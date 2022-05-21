«Рубин» — «Уфа»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Уфы» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Уфа».
«Рубин»: Медведев, Тесленко, Тальби, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Бакаев, Самошников, Абильгор, Апшацев, Лисакович.
Запасные: Дюпин, Исмагилов, Зотов, Савицкий, Игнатьев, Мусаев, Михайлов, Фаттахов, Климов, Онугха, Кузнецов.
«Уфа»: Чичкан, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кабутов, Агаларов, Фищенко, Урунов, Касинтура.
Запасные: Кукушкин, Журавлёв, Ботака-Иобома, Кротов, Камилов, Голубев, Емельянов, Саплинов, Мрзляк, Милетич, Жамалетдинов, Ортис.
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