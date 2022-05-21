«Торпедо» — «Кубань»: хозяева сравняли счёт в матче

В «Лужниках, Спортивном городке» проходит второй тайм противостояния 38-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» (Москва) – «Кубань» (Краснодар). Матч обслуживает главный судья Константин Аверьянов. К 64-й минуте на табло равный счёт – 1:1.



На 42-й минуте встречи в ворота «Торпедо» был засчитан автогол Ивана Енина. А на 64-й минуте счёт сравнял защитник Олег Кожемякин.



Отметим, что данный матч имеет большую важность для «Торпедо»: столичным футболистам нужно набрать одно очко для гарантированного прямого выхода в Российскую Премьер-Лигу. При этом если «Торпедо» проиграет «Кубани», а «Факел» (Воронеж), играющий с «Балтикой» (Калининград), одержит победу, то напрямую в РПЛ может выйти именно «Факел» — в случае ничьей в матче «Волгарь» — «Оренбург».

В параллельном матче «Оренбург» играет с «Волгарём» вничью – 2:2. Если «Торпедо» проиграет, а в матчах «Факела» и «Оренбурга» ничего не изменится, московский клуб окажется на третьем месте.