«Торпедо» — «Кубань»: хозяева сравняли счёт в матче

В «Лужниках, Спортивном городке» проходит второй тайм противостояния 38-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» (Москва) – «Кубань» (Краснодар). Матч обслуживает главный судья Константин Аверьянов. К 64-й минуте на табло равный счёт – 1:1.
На 42-й минуте встречи в ворота «Торпедо» был засчитан автогол Ивана Енина. А на 64-й минуте счёт сравнял защитник Олег Кожемякин.
Отметим, что данный матч имеет большую важность для «Торпедо»: столичным футболистам нужно набрать одно очко для гарантированного прямого выхода в Российскую Премьер-Лигу. При этом если «Торпедо» проиграет «Кубани», а «Факел» (Воронеж), играющий с «Балтикой» (Калининград), одержит победу, то напрямую в РПЛ может выйти именно «Факел» — в случае ничьей в матче «Волгарь» — «Оренбург».
В параллельном матче «Оренбург» играет с «Волгарём» вничью – 2:2. Если «Торпедо» проиграет, а в матчах «Факела» и «Оренбурга» ничего не изменится, московский клуб окажется на третьем месте.
- 21 мая 2022
-
17:43
-
17:41
-
17:40
-
17:37
-
17:37
-
17:33
-
17:32
-
17:30
-
17:27
-
17:23
-
17:21
-
17:18
-
17:14
-
17:13
-
17:12
-
17:08
-
16:58
-
16:57
-
16:56
-
16:53
-
16:47
-
16:46
-
16:44
-
16:43
-
16:37
-
16:35
-
16:35
-
16:33
-
16:32
-
16:30
-
16:26
-
16:23
-
16:20
-
16:20
-
16:16