«Крылья Советов» — «Локомотив»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Локомотива» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Металлург» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Локомотив».
«Крылья Советов»: Овсянников, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский, Витюгов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.
Запасные: Фролов, Ломаев, Божин, Гудков, Тепляков, Якуба, Липовой, Смирнов, Пиняев, Мотовичёв, Цыпченко.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тикнизян, Бека-Бека, Керк, Кухта.
Запасные: Савин, Худяков, Рыбус, Ненахов, Миранчук, Магкеев, Бабкин, Марадишвили, Петров, Карпукас.
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