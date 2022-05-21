«Крылья Советов» — «Локомотив»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Локомотива» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Металлург» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Локомотив».



«Крылья Советов»: Овсянников, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский, Витюгов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.



Запасные: Фролов, Ломаев, Божин, Гудков, Тепляков, Якуба, Липовой, Смирнов, Пиняев, Мотовичёв, Цыпченко.



«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тикнизян, Бека-Бека, Керк, Кухта.



Запасные: Савин, Худяков, Рыбус, Ненахов, Миранчук, Магкеев, Бабкин, Марадишвили, Петров, Карпукас.