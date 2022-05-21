«Торпедо» добилось выхода в РПЛ, реализовав пенальти на 90+1-й минуте

В матче 38-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» принимало «Кубань». Встреча прошла на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 90+1-й минуте при счёте 2:1 в пользу гостей главный арбитр встречи Константин Аверьянов назначил пенальти в ворота «Кубани», который успешно реализовал полузащитник «Торпедо» Алексей Померко. Именно благодаря этому 11-метровому удару «Торпедо» смогло завершить розыгрыш ФНЛ на первом месте в таблице и напрямую пройти в РПЛ. Московская команда набрала 75 очков и обошла «Факел» и «Оренбург», которые финишировали с 74 баллами на втором и третьем местах соответственно.



Таким образом, напрямую в Российскую Премьер-Лигу вышли «Торпедо» и «Факел».