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ЦСКА — «Ростов»: Фернандес на четвёртой минуте вывел армейцев вперёд

ЦСКА — «Ростов»: Фернандес на четвёртой минуте вывел армейцев вперёд
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Сегодня, 21 мая, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА принимает «Ростов».

Счёт был открыт в начале первого тайма. На четвёртой минуте забил защитник ЦСКА Марио Фернандес.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ростов».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Рашид Абусуев и Кирилл Большаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).

Московский ЦСКА набрал 47 очков в 29 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (38) — на девятом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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