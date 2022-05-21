Борис Игнатьев прокомментировал выход «Торпедо» в РПЛ

Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал выход «автозаводцев» в Российскую Премьер-Лигу.
«Эмоции самые положительные. Я очень рад, что «Торпедо» вышло в Премьер-Лигу. Клуб заслужил этот успех. Убеждён, что большую лепту в эту замечательную победу в чемпионате внесло как руководство клуба, так и тренерский штаб. Успешно были подобраны и расставлены тренерские кадры, лучше была проведена селекционная работа, чем в других клубах. Болельщики «Торпедо» своей поддержкой заслуживают того, чтобы их команда в следующем году выступала в Премьер-Лиге. Это знаковое событие для нашего футбола.
Особенно хочу отметить работу Александра Бородюка. Он многое сделал для выхода «Торпедо» в Премьер-Лигу. Этот человек не особо распиарен, но он представлял наш футбол на самом высоком уровне, и при этом мы не особо слышим от него, что без него нашему футболу сложно», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 21 мая 2022
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