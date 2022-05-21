«Торпедо» заняло первое место в турнирной таблице ФНЛ сезона-2021/2022

Сегодня, 21 мая, московское «Торпедо» в рамках 38-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 дома сыграло вничью с «Кубанью» (2:2).



Благодаря ничьей в матче с краснодарской командой «автозаводцы» после 38 сыгранных туров в ФНЛ набрали 75 очков и заняли первое место в турнирной таблице первенства, что обеспечивает «Торпедо» выход в Российскую Премьер-Лигу.



Ещё одним клубом, который заработал повышение в классе, стал «Факел». Воронежцы в последнем туре ФНЛ обыграли «Балтику» (1:0).



Также определились участники стыковых матчей с клубами Российской Премьер-Лиги. Ими стали «Оренбург», который сыграл вничью с астраханским «Волгарём» (2:2), и «СКА-Хабаровск» (ранее проиграл «Акрону» со счётом 0:3).