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«Торпедо» заняло первое место в турнирной таблице ФНЛ сезона-2021/2022

«Торпедо» заняло первое место в турнирной таблице ФНЛ сезона-2021/2022
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Сегодня, 21 мая, московское «Торпедо» в рамках 38-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 дома сыграло вничью с «Кубанью» (2:2).

Благодаря ничьей в матче с краснодарской командой «автозаводцы» после 38 сыгранных туров в ФНЛ набрали 75 очков и заняли первое место в турнирной таблице первенства, что обеспечивает «Торпедо» выход в Российскую Премьер-Лигу.

Ещё одним клубом, который заработал повышение в классе, стал «Факел». Воронежцы в последнем туре ФНЛ обыграли «Балтику» (1:0).

Также определились участники стыковых матчей с клубами Российской Премьер-Лиги. Ими стали «Оренбург», который сыграл вничью с астраханским «Волгарём» (2:2), и «СКА-Хабаровск» (ранее проиграл «Акрону» со счётом 0:3).

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