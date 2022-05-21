Результаты всех матчей 30-го тура РПЛ сезона-2021/2022
Поделиться
Сегодня, 21 мая, состоялся 30-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Все матчи заключительного тура чемпионата России прошли в одно время.
Результаты матчей 30-го тура РПЛ сезона-2021/2022.
- «Химки» 2:1 «Спартак»
- «Арсенал» 1:2 «Урал»
- «Нижний Новгород» 1:0 «Зенит»
- «Рубин» 1:2 «Уфа»
- «Крылья Советов» 0:1 «Локомотив»
- «Динамо» 1:5 «Сочи»
- «Краснодар» 1:1 «Ахмат»
- ЦСКА 4:0 «Ростов»
Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах за вылет в ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки».
Комментарии
- 21 мая 2022
-
19:15
-
19:12
-
19:12
-
19:11
-
19:10
-
19:03
-
19:02
-
19:02
-
18:59
-
18:57
-
18:56
-
18:54
-
18:54
-
18:52
-
18:51
-
18:43
-
18:42
-
18:36
-
18:32
-
18:21
-
18:21
-
18:16
-
18:13
-
18:09
-
18:02
-
17:59
-
17:55
-
17:53
-
17:52
-
17:50
-
17:48
-
17:43
-
17:41
-
17:40
-
17:37
Партнерский контент