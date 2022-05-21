Результаты всех матчей 30-го тура РПЛ сезона-2021/2022

Сегодня, 21 мая, состоялся 30-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Все матчи заключительного тура чемпионата России прошли в одно время.

Результаты матчей 30-го тура РПЛ сезона-2021/2022.

«Химки» 2:1 «Спартак»

«Арсенал» 1:2 «Урал»

«Нижний Новгород» 1:0 «Зенит»

«Рубин» 1:2 «Уфа»

«Крылья Советов» 0:1 «Локомотив»

«Динамо» 1:5 «Сочи»

«Краснодар» 1:1 «Ахмат»

ЦСКА 4:0 «Ростов»

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах за вылет в ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки».