Арбитр Федотов: нельзя было назначать Иванова на матч «Рубина» и «Уфы»!

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство Сергея Иванова в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Уфой» (1:2).
«Нельзя было назначать Иванова на этот матч! Он снова был в идеальной позиции и снова не увидел чистейший пенальти в ворота «Уфы». Урунов фолил на Тальби, но снова всё разрулил Казарцев на VAR», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Уфа» набрала 30 очков и поднялась на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Рубин» с 29 очками опустился на 15-ю позицию и вылетает в ФНЛ.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Помогали ему Алексей Стипиди (Краснодар) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервным судьёй выступал Артур Фёдоров (Петрозаводск). Делегатом матча был Сергей Кочетов (Нижний Новгород), инспектором — Сергей Мацюра (Хабаровск). Арбитрами VAR выступали Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Антон Кобзев (Москва).
- 21 мая 2022
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