Зелимхан Бакаев высказался о своём будущем в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал ситуацию с собственным контрактом. Его соглашение с москвичами истекает по окончании сезона. Пока неизвестно, останется ли футболист в московском клубе.



Ранее сообщалось, что он отклонил предложение продлить соглашение. По данным ряда СМИ, он может перейти в «Зенит».



Представитель Бакаева давал понять, что пока у него нет определённости с будущим. То же повторил и сам игрок.



«Когда будет решение по контракту? В конце сезона — после Кубка», — передаёт слова Бакаева Илья Никульников.



«Спартак» в заключительном туре уступил «Химкам» со счетом 1:2. В результате москвичи завершили сезон на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. Теперь «Спартаку» ещё предстоит сыграть в финале Кубка России с «Динамо».