Источник: тренер «Уфы» Стукалов потерял сознание в раздевалке после победы над «Рубином»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов потерял сознание в раздевалке команды после победы в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:1). Специалисту стало плохо, информирует «РБ Спорт».

Напомним, благодаря победе в матче заключительного тура чемпионата «Уфа» не потеряла прописку в РПЛ, а «Рубин» покинул элитный дивизион российского футбола.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах с клубами ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки».