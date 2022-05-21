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Быстров: Слуцкий получит по шапке от руководства «Рубина»

Быстров: Слуцкий получит по шапке от руководства «Рубина»
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал вылет «Рубина» во главе с тренером Леонидом Слуцким из РПЛ.

«Слуцкий высказываниями в адрес арбитров показывает свою слабость. Мы знаем — плачет тот, кто тонет. Слуцкий пришёл в «Рубин», чтобы поставить всё на свои места после Бердыева. Прошлый сезон удался, этот — полностью провален. И, конечно, он тоже по шапке получит. С него спросит руководство», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч».

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Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах с клубами ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки».

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