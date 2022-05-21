В «Динамо» прокомментировали разгромное поражение в матче с «Сочи» в 30-м туре

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение команды от «Сочи» (1:5) в 30-м туре РПЛ.

«Почему не получилось в матче? Вы же видели, игра сложно складывалась. Немного не хватило эмоций. Теперь вдвойне важнее победить в Кубке. Цели на следующий сезон будем обсуждать по итогам сезона. Попадание в тройку для «Динамо» — это большой и исторический успех», – передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.