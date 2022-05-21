«Рубин» после вылета из РПЛ поблагодарил болельщиков за поддержку

Сегодня, 21 мая, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) принимал «Уфу» (1:2). Поражение в игре с «Уфой» привело к вылету казанцев в Футбольную национальную лигу.

После завершения встречи пресс-служба клуба в телеграм-канале обратилась к болельщикам: «Хоть победа, хоть беда, вы с «Рубином» – навсегда! Спасибо, дорогие болельщики, что всегда поддерживаете команду, независимо от результатов».

Напомним, на 90+13-й минуте арбитр матча поставил пенальти в ворота уфимской команды. К точке подошёл нападающий казанцев Виталий Лисакович, но он не смог реализовать 11-метровый. Если бы форварду удалось забить, то он сравнял бы счёт встречи и спас бы «Рубин» от прямого вылета из РПЛ.

«Уфа» набрала 30 очков и поднялась на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Рубин» с 29 очками опустился на 15-ю позицию и вылетает в ФНЛ.