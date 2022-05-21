Селюк: песня дагестанцев «Давай, до свидания» сейчас очень актуальна про Слуцкого

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком после поражения команды от «Уфы» (1:2) в 30-м туре РПЛ.

«Ребята в «Рубине», вы делайте что хотите, но для начала научитесь играть в футбол. Песня дагестанцев «Давай, до свидания» сейчас очень актуальна про Слуцкого», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Уфа» набрала 30 очков и поднялась на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Рубин» с 29 очками опустился на 15-ю позицию и вылетает в ФНЛ.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Помогали ему Алексей Стипиди (Краснодар) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервным судьёй выступал Артур Фёдоров (Петрозаводск). Делегатом матча был Сергей Кочетов (Нижний Новгород), инспектором — Сергей Мацюра (Хабаровск). Арбитрами VAR выступали Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Антон Кобзев (Москва).