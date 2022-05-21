Видеообзор разгромной победы «Сочи» над «Динамо»

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» встречалось с «Сочи». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась разгромной победой сочинцев со счётом 5:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

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Счёт в матче открыло «Динамо» — автоголом отметился хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа. Но мяч в свои ворота не деморализовал сочинцев. Вскоре команда Федотова сравняла счёт усилиями Артура Юсупова. Позже дубль оформил Матео Кассьерра. А Кристиан Нобоа реабилитировался за автогол, забив мяч «в раздевалку». Во втором тайме «Динамо» осталось в меньшинстве – красную карточку получил Даниил Лесовой. На 68-й минуте Матео Кассьерра оформил хет-трик, укрепив и без того огромное преимущество гостей.

«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».