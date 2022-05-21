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Николай Рассказов ответил на вопрос, останется ли в «Спартаке»

Николай Рассказов ответил на вопрос, останется ли в «Спартаке»
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Защитник «Спартака» Николай Рассказов ответил на вопрос о своём будущем. Футболист признался, что ещё не знает, останется в команде или нет. Ранее сообщалось, что москвичи могут с ним расстаться и не продлить контракт.

«Меня ничего не беспокоит по будущему. Готовлюсь к финалу. Что будет дальше, не знаю. Время покажет. Не знаю, останусь ли в «Спартаке», — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 21 мая, «Спартак» в матче 30-го тура уступил «Химкам» со счётом 1:2.

«Спартак» набрал 38 очков в 30 матчах и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (32) заняли 13-е место и примут участие в стыковых матчах за право сохранения прописки в РПЛ.

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