Артём Дзюба не нанёс ни одного удара по воротам за 90 минут матча с «Нижним Новгородом»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (0:1). Однако конструктива в атакующую игру сине-бело-голубых это не принесло – Дзюба не нанёс ни одного удара по воротам соперника за 90 минут игры.

Напомним, сегодня, 21 мая, на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе «Нижний Новгород» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 принимал «Зенит». Хозяева одержали победу — 1:0. Единственный гол был забит в первом тайме. На 20-й минуте пенальти реализовал полузащитник хозяев Николай Калинский.

«Зенит» набрал 65 очков в 30 матчах. Ранее санкт-петербургский клуб досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (33) — на 11-м месте.