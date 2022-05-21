Артём Дзюба не нанёс ни одного удара по воротам за 90 минут матча с «Нижним Новгородом»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (0:1). Однако конструктива в атакующую игру сине-бело-голубых это не принесло – Дзюба не нанёс ни одного удара по воротам соперника за 90 минут игры.
Напомним, сегодня, 21 мая, на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе «Нижний Новгород» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 принимал «Зенит». Хозяева одержали победу — 1:0. Единственный гол был забит в первом тайме. На 20-й минуте пенальти реализовал полузащитник хозяев Николай Калинский.
«Зенит» набрал 65 очков в 30 матчах. Ранее санкт-петербургский клуб досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (33) — на 11-м месте.
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