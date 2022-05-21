Доменико Тедеско выиграл первый трофей после ухода из «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско выиграл первый трофей после ухода из московского клуба. Сегодня, 21 мая, «Лейпциг» под руководством специалиста стал победителем Кубка Германии сезона-2021/2022.

Примечательно, что этот Кубок Германии стал для Тедеско первым официальным трофеем в тренерской карьере. Ранее он побеждал лишь в товарищеских турнирах.

Напомним, ранее в этом сезоне «Лейпциг» под руководством Тедеско дошёл до полуфинала Лиги Европы. В финале Кубка Германии «быки» обыграли «Фрайбург» — 1:1, 4:2 по пенальти.

«Лейпциг» сыграет в Суперкубке Германии с победителем нынешнего розыгрыша Бундеслиги – мюнхенской «Баварией».

Доменико Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года по май 2021 года.