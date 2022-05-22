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«Реал» определился с приоритетной трансферной целью после срыва трансфера Мбаппе

«Реал» определился с приоритетной трансферной целью после срыва трансфера Мбаппе
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«Реал» определился с приоритетной трансферной целью в летнее трансферное окно после срыва трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, который продлил контракт с парижанами до 2025 года, сообщает Marca.

По данным источника, «Королевский клуб» хочет подписать контракт с полузащитником «Монако» Орельеном Тчуамени.

22-летний Тчуамени является воспитанником «Бордо», который продал футболиста сборной Франции в «Монако» в 2020 году за € 18 млн. Нынешняя рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.

В текущем сезоне Тчуамени провёл 50 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с «Монако» истекает в 2024 году.

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