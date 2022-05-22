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Кокорин поздравил «Фиорентину» с выходом в еврокубки

Кокорин поздравил «Фиорентину» с выходом в еврокубки
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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин поздравил свой клуб с выходом в Лигу конференций УЕФА.

«Молодцы, ребята», — написал Кокорин в одной из социальных сетей.

Напомним, по итогам сезона чемпионата Италии «Фиорентина» заняла седьмое место, записав в свой актив 62 очка и гарантировала себе выход в Лигу Конференций на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» рассматривает возможность досрочного разрыва контрактного соглашения с российским нападающим.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, куда перешёл из московского «Спартака». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Кокорин провёл за «Фиорентину» 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Всего за два сезона в клубе форвард провёл 11 матчей и не записал на свой счёт ни одного результативного действия.

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