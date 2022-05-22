Эррера: Мбаппе может стать величайшим игроком в истории «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера прокомментировал продление контракта нападающего Килиана Мбаппе с парижским клубом. Новое соглашение форварда рассчитано до 2025 года.
«Ещё днём мы ничего не знали. Клуб и Килиан хранили молчание. Мы по-настоящему счастливы. У меня есть друзья, которые болеют за «Реал». Я сказал им: «Возможно, Килиан мог бы быть важным игроком в другой команде, но здесь он может стать величайшим футболистом в истории клуба». Не знаю, будет ли так, но думаю, что эта мысль повлияла на решение Килиана», — приводит слова Эрреры L'Equipe.
Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач.
- 22 мая 2022
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