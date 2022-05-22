Клопп заявил, что отрыв «Сити» и «Ливерпуля» от остальных в АПЛ не сохранится навсегда

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что у «Манчестер Сити» и его команды могут появиться конкуренты в английской Премьер-лиге.

«Может ли какая-то команда бороться с «Ливерпулем» и «Сити»? Да. Я увидел это, когда мы играли с «Челси». В финале Кубка Англии я был на седьмом небе от того, как мы провели первые 30 минут, потому что это лучшие полчаса, которые у нас когда-либо были в матчах с «Челси», ведь играть с ними невероятно сложно. Мы будем учиться, смотреть, как составы всех команд будут выглядеть в следующем сезоне, и всё такое.

Но, мы держим в уме, что Эрик тен Хаг приходит в «Манчестер Юнайтед», и они не захотят ждать пять лет или сколько-то ещё, они будут действовать по-крупному. Есть «Тоттенхэм», и Антонио Конте, который является очень, очень амбициозным специалистом, а у них уже и так есть хорошая команда. Чтобы играть в двух турнирах, таких как АПЛ и Лига чемпионов, им нужно будет больше игроков, и они подпишут их.

Никому не стоит переживать, что отрыв «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» сохранится навсегда. Потребовалась тяжелейшая работа, чтобы оказаться там где мы есть. Так что если мы хоть чуть-чуть снимем ногу с педали газа, то это сразу перестанет быть отрывом, останутся три очка, а это почти ничего.

Для нас дело в том, чтобы выступать максимально хорошо. Остальные особо не могут на это повлиять. У нас талантливая команда, и в следующем году она будет такой, но нужно будет снова делать из неё настоящую машину. А потом мы посмотрим», – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.