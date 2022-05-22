Петржела — об уходе Дзюбы из «Зенита»: поставил бы Артёма на одну ступень с Кержаковым

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об уходе нападающего Артёма Дзюбы из санкт-петербургского клуба.



«Дзюба — высокий и сильный парень. Он провёл отличную карьеру в «Зените». Я бы поставил его на одну ступень с Кержаковым. Очень люблю Кержакова, поэтому сложно выделить кого-то из них. Дзюбу надо уважать, потому что он провёл за «Зенит» очень много игр, становился лучшим бомбардиром, сыграл много матчей за сборную.



Не знаю, куда Дзюба уйдёт, но считаю, что ему лучше остаться в России. Нападающие его типа много не играют, всем нужны скоростные и мобильные игроки. В какой бы команде ни оказался Артём, я буду его уважать», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.