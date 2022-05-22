Форвард «Спартака» Ларссон: надеюсь, мне не придётся возвращаться в Россию

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, выступающий за шведский АИК на правах аренды, признался, что не хочет возвращаться в Россию.



«По контракту со «Спартаком» я должен вернуться в Россию 1 июля. Возможно, к этому времени что-то изменится. Надеюсь, мне не придётся возвращаться в Россию. Могут возникнуть проблемы с контрактом, но я не хочу возвращаться. Сейчас я не веду переговоров с клубом, всеми делами занимается мой агент», — приводит слова Ларссона Aftonbladet.



Напомним, 4 апреля Ларссон приостановил действие контракта со «Спартаком». По итогам прошлого сезона Джордан Ларссон получил награду лучшему игроку по версии болельщиков «Спартака», однако в нынешнем сезоне 24-летний швед подвергается критике, поскольку в 23 матчах за красно-белых он забил лишь два гола и не отдал ни одной результативной передачи.

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