Колыванов: «Рубин» мог избежать вылета, но боженька всё видит. Команда играла ужасно

Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о вылете «Рубина» в Футбольную национальную лигу.

«Рубин» мог избежать вылета, но боженька сверху всё видит. Он вылетел не в последней игре, команда играла последние три месяца ужасно. Непонятно было, в каком состоянии находится команда, пропускали много. Не было видно ни борьбы, ни желания, ни стремления молодых футболистов. Поэтому всё то, что произошло, должно было произойти. Никаких скидок не надо им делать. «Уфа» заслуженно победила», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, казанская команда завершила сезон на 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетела в Футбольную национальную лигу впервые за 19 сезонов.