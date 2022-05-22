Иван Обляков поделился эмоциями от завершения сезона Российской Премьер-Лиги

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков после окончания матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (4:0) поделился эмоциями от завершения сезона-2021/2022.

«Это был непростой сезон, и было очень важно завершить его таким матчем. Именно с такими эмоциями сейчас важно уйти на отдых, именно так мы были обязаны сказать болельщикам спасибо, и именно так мы должны были проводить Марио и Дзагу», — написал Обляков в своём телеграм-канале.

В матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:0) Иван Обляков отметился забитым голом и результативной передачей. Игрок вошёл в символическую сборную тура по версии WhoScored.

Всего в нынешнем сезоне Иван Обляков провёл за ЦСКА 32 матча во всех турнирах. Он забил один гол и сделал шесть результативных передач.