Иван Обляков поделился эмоциями от завершения сезона Российской Премьер-Лиги

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков после окончания матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (4:0) поделился эмоциями от завершения сезона-2021/2022.
«Это был непростой сезон, и было очень важно завершить его таким матчем. Именно с такими эмоциями сейчас важно уйти на отдых, именно так мы были обязаны сказать болельщикам спасибо, и именно так мы должны были проводить Марио и Дзагу», — написал Обляков в своём телеграм-канале.
В матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:0) Иван Обляков отметился забитым голом и результативной передачей. Игрок вошёл в символическую сборную тура по версии WhoScored.
Всего в нынешнем сезоне Иван Обляков провёл за ЦСКА 32 матча во всех турнирах. Он забил один гол и сделал шесть результативных передач.
- 22 мая 2022
-
16:23
-
16:23
-
16:13
-
16:10
-
16:00
-
15:56
-
15:48
-
15:43
-
15:39
-
15:33
-
15:29
-
15:19
-
15:13
-
15:01
-
14:58
-
14:55
-
14:46
-
14:43
-
14:38
-
14:35
-
14:31
-
14:30
-
14:25
-
14:20
-
14:15
-
14:09
-
14:01
-
13:57
-
13:56
-
13:52
-
13:46
-
13:43
-
13:38
-
13:33
-
13:24