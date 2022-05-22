Месси — о сезоне «ПСЖ»: остался горький привкус после вылета из ЛЧ. Мы были лучше «Реала»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси подвёл итоги первого сезона в парижском клубе.

«Сезон закончен, и я хотел бы поблагодарить своих товарищей по команде за то, как они относились ко мне с момента моего приезда, и свою семью за то, что они всегда были рядом и поддерживали меня.

Это был непростой год из-за всего, что произошло, но в конце концов мы выиграли Лигу 1, и я был очень рад, потому что это мой первый трофей здесь, в Париже.

У нас остался горький привкус от поражения в Лиге чемпионов в противостоянии с «Реалом», где мы были лучше. В то же время мне хочется ощущать радость от того, что я добавил в коллекцию ещё один титул, что являлось одной из моих целей.

Уверен, в 2022 году нас ждёт много хорошего. Это будет важный год, и мы будем бороться за то, чтобы быть амбициозными во всём. До скорой встречи!» — написал Месси в своих соцсетях.

В сезоне-2021/2022 аргентинский форвард провёл за «ПСЖ» 34 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 14 результативных передач.