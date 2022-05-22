«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: составы команд на матч 38-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Астон Виллы» на матч 38-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Астон Вилла».

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Фернандиньо, Лапорт, Канселу, Родриго, Де Брёйне, Б. Силва, Марез, Фоден, Жезус.



«Астон Вилла»: Ольсен, Кэш, Чемберс, Мингз, Динь, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмси, Буэндия, Уоткинс, Коутиньо.

«Манчестер Сити» набрал 90 очков в 37 встречах и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, опережая идущий вторым «Ливерпуль» на одно очко. «Астон Вилла» (45) — на 14-м месте. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».