Игрок «Уфы» Кротов: матч с «Оренбургом» по накалу эмоций будет интереснее игры с «Рубином»

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов прокомментировал победу в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:1).



«Это не описать словами, эмоциями. Я здесь уже семь лет, и, наверное, за семь лет это самая эмоциональная игра, и в моей карьере тоже. Ключевой момент встречи — второй тайм, наверное. Слова Олега Иванова в перерыве, когда выходили на поле — он сказал хорошие слова, все зарядились, пошли на второй тайм. Что дальше — все видели.



Забудем, что было в Казани, и будем готовиться к «Оренбургу». Очень неплохая команда, будут непростые матчи. Будем готовиться, разбирать. Думаю, что этот матч по накалу эмоций будет интереснее, чем с «Рубином», — приводит слова Кротова «Молодёжная газета».

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