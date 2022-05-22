«Лестер» разгромил «Саутгемптон» в матче 38-го тура АПЛ

Сегодня, 22 мая, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере местная одноимённая команда встречалась с «Саутгемптоном» в матче 38-го тура английской Премьер-лиги. Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 4:1.
Первый мяч в матче на 49-й минуте забил Джеймс Мэддисон. На 74-й минуте Джейми Варди с передачи Харви Барнса сделал счёт 2:0. На 79-й минуте «Саутгемптон» получил право на пенальти, который реализовал полузащитник Джеймс Уорд-Праус. Через две минуты «Лестер» вновь вернул преимущество в два мяча: в составе «лис» отличился Айосе Перес с передачи Мэддисона. На 90+6-й минуте Перес забил четвёртый мяч команды.
«Лестер» набрал 52 очка и занял в турнирной таблице чемпионата Англии итоговое восьмое место. «Саутгемптон» с 40 очками финишировал на 15-й позиции.
- 22 мая 2022
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