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«Лестер» разгромил «Саутгемптон» в матче 38-го тура АПЛ

«Лестер» разгромил «Саутгемптон» в матче 38-го тура АПЛ
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Сегодня, 22 мая, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере местная одноимённая команда встречалась с «Саутгемптоном» в матче 38-го тура английской Премьер-лиги. Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 4:1.

Первый мяч в матче на 49-й минуте забил Джеймс Мэддисон. На 74-й минуте Джейми Варди с передачи Харви Барнса сделал счёт 2:0. На 79-й минуте «Саутгемптон» получил право на пенальти, который реализовал полузащитник Джеймс Уорд-Праус. Через две минуты «Лестер» вновь вернул преимущество в два мяча: в составе «лис» отличился Айосе Перес с передачи Мэддисона. На 90+6-й минуте Перес забил четвёртый мяч команды.

«Лестер» набрал 52 очка и занял в турнирной таблице чемпионата Англии итоговое восьмое место. «Саутгемптон» с 40 очками финишировал на 15-й позиции.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
22 мая 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
4 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Мэддисон – 49'   2:0 Варди – 74'   2:1 Уорд-Праус – 79' (пен)   3:1 Перес – 81'   4:1 Перес – 90+6'
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