«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии в четвёртый раз за последние пять лет

Сегодня, 22 мая, «Манчестер Сити» в рамках заключительного 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 обыграл «Астон Виллу» (3:2). Победа в матче со «львами» позволила «горожанам» набрать 93 очка и опередить «Ливерпуль», идущий вторым, на одно очко.
Отметим, что это четвёртая победа «Ман Сити» в АПЛ за последние пять лет. Гегемонию «МС» в чемпионате Англии в сезоне-2019/2020 прервал «Ливерпуль». «Горожане» тогда стали вторыми.
Помимо «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», в четвёрку лучших команд чемпионата также вошли лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Данные четыре клуба в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов. В Лиге Европы примут участие «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», а в Лиге конференций – «Вест Хэм Юнайтед». Вылетели из АПЛ «Бёрнли», «Уотфорд» и «Норвич Сити».
- 22 мая 2022
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