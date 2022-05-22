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Гвардиола завоевал 32 трофея за 13 лет. Больше только у двух тренеров

Гвардиола завоевал 32 трофея за 13 лет. Больше только у двух тренеров
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В матче 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимал «Астон Виллу». Встреча проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере и завершилась победой хозяев — 3:2. Успех позволил команде Хосепа Гвардиолы выиграть чемпионат Англии.

Гвардиола – третий тренер мира по количеству завоёванных трофеев, у испанского специалиста их 32 за 13 лет карьеры. Только два наставника опережают Гвардиолу по числу трофеев – Мирча Луческу, возглавляющий сейчас киевское «Динамо» (34 титула за 40 лет работы), и экс-тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон (49 титулов за 39 лет).

Для Гвардиолы это четвёртый трофей чемпиона Англии в карьере. Он тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года.

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