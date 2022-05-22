«Интер» разгромил «Сампдорию» и финишировал вторым в Серии А
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Сегодня, 22 мая, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане «Интер» сыграл с «Сампдорией» во встрече 38-го тура итальянской Серии А. Матч закончился победой домашней команды со счётом 3:0. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 49-й минуте Иван Перишич с передачи Николо Бареллы открыл счёт в матче. Через шесть минут отличился Хоакин Корреа, откликнувшийся на передачу Хакана Чалханоглу. Через две минуты Корреа оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 3:0 в пользу «Интера».
«Интер» с 84 очками занял в турнирной таблице чемпионата Италии итоговое второе место, отстав от лидирующего «Милана» на два очка. Клуб не сумел защитить звание чемпионата страны. «Сампдория» с 36 очками идёт на 15-й позиции.
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